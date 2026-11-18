Accordi milionari di sportswashing, dove solo Amnesty International denuncia le spettacolari violazioni dei diritti umani in Ruanda, documentate da tutte le entità indipendenti. Ma soprattutto, siamo in presenza di remigrazione random: dal nostro continente a quello che sfruttiamo. In nome di cosa?
Sulle maglie rosse e azzurre dell’Aston Villa, Premier League inglese, erba tagliata di fresco, pubblico entusiasta, soprattutto fatturato vicino al mezzo miliardo di euro, la scritta campeggia stentorea: «Visit Rwanda». Spesa del committente: 20 milioni di sterline l’anno. In precedenza, i Villains pubblicizzavano un’agenzia di scommesse, ed è forse il solo caso nella Storia in cui il subentrante sia persino più questionabile di chi lucra sulla povertà e la credulità altrui. L’accordo è di lugl