true false

Sulle maglie rosse e azzurre dell’Aston Villa, Premier League inglese, erba tagliata di fresco, pubblico entusiasta, soprattutto fatturato vicino al mezzo miliardo di euro, la scritta campeggia stentorea: «Visit Rwanda». Spesa del committente: 20 milioni di sterline l’anno. In precedenza, i Villains pubblicizzavano un’agenzia di scommesse, ed è forse il solo caso nella Storia in cui il subentrante sia persino più questionabile di chi lucra sulla povertà e la credulità altrui. L’accordo è di lugl