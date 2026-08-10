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I militari in politica che servono alle destre securitarie

Maurizio Delli Santi
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10 agosto 2026 • 20:26

La candidatura a sindaco a Milano di un alto ufficiale riapre un tema che riguarda la qualità della democrazia e il confine tra autorevolezza istituzionale e competizione elettorale

La candidatura a sindaco di una città cruciale come Milano da parte di un alto ufficiale chiama ancora una volta a una attenta riflessione che deve riguardare il ruolo delle Istituzioni di garanzia – lo sono le Forze armate e di Polizia – nella nostra architettura democratica e costituzionale. L’essenza della loro rappresentazione pubblica risiede nella totale, indiscutibile e sacra imparzialità, manifestata pure da ciò che comunicano i suoi componenti anche quando, pur cessati dal servizio, com

Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi
Maurizio Delli Santi

Membro della International Law Association, dell'Associazione Italiana Giuristi Europei, dell'Associazione Italiana di Sociologia e della Société Internationale de Droit Militaire et Droit de la Guerre - Bruxelles. Ha partecipato a delegazioni governative in conferenze diplomatiche e svolto incarichi di docenza a contratto e seminari in diritto internazionale, diritto internazionale penale, diritto internazionale dei conflitti armati e controterrorismo. È autore di varie pubblicazioni, tra cui La guerra in Ucraina e le sfide per il nuovo ordine internazionale (Aracne, 2022) e  L'ISIS e la minaccia del nuovo terrorismo. Tra rappresentazioni, questioni giuridiche e nuovi scenari geopolitici (Aracne, 2015). Collabora con diverse testate e riviste specialistiche in materia di diritto internazionale, relazioni internazionali e sociologia del diritto.

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