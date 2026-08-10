I militari in politica che servono alle destre securitarie

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La candidatura a sindaco a Milano di un alto ufficiale riapre un tema che riguarda la qualità della democrazia e il confine tra autorevolezza istituzionale e competizione elettorale

La candidatura a sindaco di una città cruciale come Milano da parte di un alto ufficiale chiama ancora una volta a una attenta riflessione che deve riguardare il ruolo delle Istituzioni di garanzia – lo sono le Forze armate e di Polizia – nella nostra architettura democratica e costituzionale. L’essenza della loro rappresentazione pubblica risiede nella totale, indiscutibile e sacra imparzialità, manifestata pure da ciò che comunicano i suoi componenti anche quando, pur cessati dal servizio, com