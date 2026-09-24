Il mio algoritmo mi propone contenuti molto variegati, tra cui il videotour di un appartamento milanese senza finestre che però costa poco meno di un milione. L’algoritmo fisico dei giornali mi propone invece l’allarme della Cia sui droni russi: forse le finestre alla fine non ci servono?
A Gianni Togni che guardava il mondo da un oblò bisognava dare uno smartphone, scrollando non ci si annoia mai. L’esatto opposto di un paesaggio lunare, l’algoritmo è puro caos terrestre. Tra una clip e un carosello può spuntare qualsiasi cosa, un gatto che suona la tromba, un reportage di guerra, il video-tour di un appartamento milanese che mi è balzato sotto gli occhi stamattina e che ho riguardato una decina di volte. Per i trentenni di oggi è un tema sensibile, né tanto giovani da evitare l