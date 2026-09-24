Millennial, la casa non serve. Compriamo dei bunker

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A Gianni Togni che guardava il mondo da un oblò bisognava dare uno smartphone, scrollando non ci si annoia mai. L’esatto opposto di un paesaggio lunare, l’algoritmo è puro caos terrestre. Tra una clip e un carosello può spuntare qualsiasi cosa, un gatto che suona la tromba, un reportage di guerra, il video-tour di un appartamento milanese che mi è balzato sotto gli occhi stamattina e che ho riguardato una decina di volte. Per i trentenni di oggi è un tema sensibile, né tanto giovani da evitare l