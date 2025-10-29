Valorizzare la conoscenza solo se vuole il ministero: il paradosso da superare

true false

La valorizzazione della conoscenza da parte del sistema universitario e della ricerca, ha scritto di recente il Consiglio di stato, deve essere riferita al «patrimonio di conoscenze prodotto […] da diffondere presso la società o l’opinione pubblica». È questo, e non solo il “trasferimento tecnologico”, che deve essere valutato. Per tale ragione, dobbiamo porre la massima attenzione allo schema di regolamento che modifica l’art. 3 del decreto del presidente della Repubblica n. 76 del 2010, sul qu