I misteri di Flydubai sembrano usciti da un film

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L’incidente del 30 settembre scorso sul volo Flydubai a Abu Dhabi a Tel Aviv presenta ancora interrogativi, soprattutto sulle motivazioni e gli obiettivi del copilota che ha ferito – con l’ascia d’emergenza – il capitano dell’aereo e cercato di assumerne il controllo prima che un gruppo di passeggeri, allarmato dall’improvvisa perdita di pressione e dalla brusca discesa verso il basso, riuscisse a entrare nella cabina, neutralizzare l’attentatore e far riprendere quota al velivolo, poi atterrato