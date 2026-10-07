I misteri di Flydubai sembrano usciti da un film

La dinamica dell’incidente – o tentato dirottamento – del volo da Abu Dhabi a Tel Aviv sembra uscita da una pellicola, o da una serie: il piano d’azione del pilota omanita ricalca alla lettera il capitolo finale di un thriller di Tom Clancy (Debt of Honor, del 1994, dalla serie centrata su Jack Ryan) da cui avevano tratto ispirazione anche i terroristi dell’11 settembre
L’incidente del 30 settembre scorso sul volo Flydubai a Abu Dhabi a Tel Aviv presenta ancora interrogativi, soprattutto sulle motivazioni e gli obiettivi del copilota che ha ferito – con l’ascia d’emergenza – il capitano dell’aereo e cercato di assumerne il controllo prima che un gruppo di passeggeri, allarmato dall’improvvisa perdita di pressione e dalla brusca discesa verso il basso, riuscisse a entrare nella cabina, neutralizzare l’attentatore e far riprendere quota al velivolo, poi atterrato