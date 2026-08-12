Un museo della Rivolta a Reggio Calabria, la destra alimenta narrazioni antiche

Il consigliere comunale Daniele Romeo ha parlato della «grande rivolta popolare del continente europeo» e ha garantito che non si tratterà della «celebrazione di una parte politica». Il rischio però c’è, per mille motivi. Con un paradosso: toccherebbe proprio agli attuali sacerdoti della sicurezza raccontare la più lunga e violenta tra le proteste contro lo Stato
In tempo di revisionisti allo sbaraglio, è passata inosservata una notizia che incrocia un pezzo di storia d’Italia, le stragi e la strategia della tensione. In uno dei suoi primi atti, il consiglio comunale di Reggio Calabria, forte della nuova maggioranza di centrodestra, ha varato l’istituzione di un Museo sulla Rivolta, con apertura prevista entro un anno. Ora anche qui bisogna uscire dagli schematismi: sbagliato ridurre gli anni della protesta ai “boia chi molla” o alla ballata popolare di