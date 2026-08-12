Un museo della Rivolta a Reggio Calabria, la destra alimenta narrazioni antiche

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Il consigliere comunale Daniele Romeo ha parlato della «grande rivolta popolare del continente europeo» e ha garantito che non si tratterà della «celebrazione di una parte politica». Il rischio però c’è, per mille motivi. Con un paradosso: toccherebbe proprio agli attuali sacerdoti della sicurezza raccontare la più lunga e violenta tra le proteste contro lo Stato