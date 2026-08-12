Pezzi di storia d’Italia

Un museo della Rivolta a Reggio Calabria, la destra alimenta narrazioni antiche

Giuseppe Smorto
Giuseppe Smorto
Giuseppe Smorto
Segui Domani su Google
12 agosto 2026 • 07:00

Il consigliere comunale Daniele Romeo ha parlato della «grande rivolta popolare del continente europeo» e ha garantito che non si tratterà della «celebrazione di una parte politica». Il rischio però c’è, per mille motivi. Con un paradosso: toccherebbe proprio agli attuali sacerdoti della sicurezza raccontare la più lunga e violenta tra le proteste contro lo Stato

In tempo di revisionisti allo sbaraglio, è passata inosservata una notizia che incrocia un pezzo di storia d’Italia, le stragi e la strategia della tensione. In uno dei suoi primi atti, il consiglio comunale di Reggio Calabria, forte della nuova maggioranza di centrodestra, ha varato l’istituzione di un Museo sulla Rivolta, con apertura prevista entro un anno. Ora anche qui bisogna uscire dagli schematismi: sbagliato ridurre gli anni della protesta ai “boia chi molla” o alla ballata popolare di

Giuseppe Smorto
Giuseppe Smorto
Giuseppe Smorto

Giornalista, vicedirettore di Repubblica dal 2016 al 2019. Ha ricoperto il ruolo di caporedattore dello sport, del Venerdì e capocronista alla redazione di Torino. Dal 2003 al 2016 ha diretto Repubblica.it. Ha vinto premi giornalistici come il "Saint Vincent" (2005, per il sito di Repubblica) e il "Biagio Agnes" (2012). Il Comune di Reggio Calabria gli ha consegnato nel 2016 il "Sangiorgino d'oro". Ha curato i libri Il Mondo di Gianni Mura e Gianni Mura e i racconti della bicicletta, due antologie di articoli firmati dal grande giornalista, scomparso il 21 marzo 2020. Nel maggio 2021 ha pubblicato per Zolfo Editore il libro: A sud del Sud. Viaggio dentro la Calabria fra diavoli e resistenti.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE