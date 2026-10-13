Stretta tra Putin e Trump la Nato cerca una via d’uscita

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Il discorso pronunciato un paio di giorni fa dal comandante militare supremo della Nato (e anche delle forze americane in Europa), Alexus Grynkewich, al Forum per la Sicurezza di Varsavia può essere letto in più modi. La lettura più ottimistica e rassicurante insiste sulla “teoria della vittoria” che ha esposto, vale a dire la strategia con cui l’Alleanza risponderebbe a un attacco convenzionale da parte della Russia: basata sulla triade block - blunt - break, la strategia prevede appunto una ri