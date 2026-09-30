Il documentario “Naza” è la notte della democrazia israeliana

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È una testimonianza significativa, Naza, e se ne raccomanda la visione. Il Governo di Israele fa bene a temerlo: potrebbe fare più danni delle proteste di piazza

Il processo di Norimberga fu radiotrasmesso: una novità straordinaria, pensata anche per costruire un “teatro pedagogico” ove narrare alla popolazione tedesca i crimini di cui si era macchiato il Reich. È l’intenzione che muove Naza, il documentario di Abraham e Szor premiato a Venezia, che attraverso 24 interviste abilmente incrociate ricostruisce il sistema di attacchi contro la popolazione civile di Gaza da parte dell’esercito israeliano dopo i terribili massacri del 7 ottobre 2023. Girato