Oltre l’isolamento

Il nazionalismo dell’Iran non cederà agli americani

Mario Giro
Mario Giropolitologo
01 marzo 2026 • 21:06

È un impero che sa soffrire per la propria identità, il regime di Teheran uccide e reprime, ma mantiene il controllo del patriottismo storico nel paese

Il regime degli ayatollah è isolato e non ha amici. Non ha nemmeno tutto il sostegno interno che vorrebbe avere, come le proteste dei mesi scorsi dimostrano. È un regime che uccide: ha fatto in poche settimane la metà dei morti civili provocati a Gaza da Israele in due anni. Eppure resiste e continuerà a farlo anche davanti all’attacco israelo-americano. Questo non deve sorprendere: il nazionalismo persiano è molto resiliente, lo è da millenni. Si tratta di un impero che ha resistito ad ogni nem

Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

