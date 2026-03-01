Il nazionalismo dell’Iran non cederà agli americani

true false

Il regime degli ayatollah è isolato e non ha amici. Non ha nemmeno tutto il sostegno interno che vorrebbe avere, come le proteste dei mesi scorsi dimostrano. È un regime che uccide: ha fatto in poche settimane la metà dei morti civili provocati a Gaza da Israele in due anni. Eppure resiste e continuerà a farlo anche davanti all’attacco israelo-americano. Questo non deve sorprendere: il nazionalismo persiano è molto resiliente, lo è da millenni. Si tratta di un impero che ha resistito ad ogni nem