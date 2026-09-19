L’editoriale

Nel tempo delle solitudini, si deve costruire un’alternativa. L’ognun per sé penalizza

Marco Damilano
Marco Damilano
Marco Damilano
Segui Domani su Google
19 settembre 2026 • 21:19

Il torto di Virginia Libero, qualunque cosa si pensi, è di non aver disertato, come fanno molti adulti. Di aver preso la parola, in modo non accomodante, di avere svolto il suo ruolo in un sistema democratico avvizzito, di aver rappresentato i suoi coetanei

Per rimproverare Virginia Libero hanno scomodato l’avvento del fascismo, il ‘20-’21 dello scorso secolo, la settimana rossa, l’occupazione delle terre, i bolscevichi, in quella fiera del trombone che sono diventate le prime pagine di alcuni giornali. Eppure la segretaria dei giovani democratici ha fatto quello che dovrebbe fare chi guida un’organizzazione giovanile. Dare voce a un pezzo della sua generazione, che non è quella dei settantenni-ottantenni che monopolizzano il dibattito pubblico. I

Marco Damilano
Marco Damilano
Marco Damilano

Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE