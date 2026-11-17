Dire fin dall’inizio quello che si può fare o no, con quali tempi e quali costi, è propedeutico alla ricerca e alla mobilitazione delle competenze ed energie indispensabili. Le forze politiche, inoltre, si impegnino a non rivendicare l’esito come proprio, come se fosse esclusivamente merito loro
Sembra difficile mantenere persino un velo di ottimismo sul futuro politico-elettorale del campo largo. Con ripetute dichiarazioni, tanto la testarda proponente, Elly Schlein, quanto i potenziali contraenti, fanno pensare che le distanze politiche siano incolmabili e che le differenze programmatiche risultino insuperabili. Proprio così, per di più le modalità con le quali si raggiungeranno gli indispensabili accordi, a cominciare dalla problematica giustamente più complessa: come porre fine al c