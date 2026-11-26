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È evidente che le tante incriminazioni contro Bibi pesavano come un macigno nelle laboriose trattative per formare il nuovo esecutivo israeliano. Il tempo stringe e così mentre si avvicina il momento dell'uscita di scena, ecco una ciambella di salvataggio lanciata dal tribunale. Ma forse è comunque troppo tardi

La giustizia a orologeria può funzionare anche all’opposto, cioè favorire un politico anziché dannarlo. È il sospetto che viene per quanto riguarda la decennale vicenda giudiziaria di Benjamin Netanyahu. La presidente del collegio giudicante Rivka Friedman-Feldman ha pregato l’accusa affinché si giunga a un accordo «in nome dell’interesse pubblico» che «impone un ripensamento», dato che è «bassa la possibilità di condanna», è il ragionamento, per le accuse di corruzione, frode e abuso di fiducia