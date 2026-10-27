l’analisi

Netanyahu e gli altri: come spezzare il circolo vizioso tra autoritarismo e consenso

Davide Conti
Davide Conti
Davide Contistorico
27 ottobre 2026 • 21:39
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La modernizzazione autoritaria ha avuto una formidabile accelerazione poiché oggi comunicazione, informazione, produzione e trasmissione dei saperi fanno capo a leve di controllo “totali” in mano a classi oligarchico-proprietarie. Un fenomeno che il voto e le proteste possono disarticolare 

Alla fine della Seconda guerra mondiale i processi di Norimberga e Tokyo contro Germania e Giappone si incaricarono sul piano storico-giuridico di decretare cosa fossero i crimini di guerra; quale carattere avevano assunto; chi erano i responsabili. Un passaggio che raccolse dentro il pozzo nero della “guerra totale” le macerie umane della nostra modernità, transitando il diritto e la società in un tempo nuovo formato al ripudio della guerra e dei regimi dittatoriali. Quei due processi (quello a

Davide Conti
Davide Conti
Davide Contistorico

Davide Conti, storico, consulente della Procura di Bologna (inchiesta sulla strage 2 agosto 1980), già consulente della Procura di Brescia (inchiesta sulla strage 28 maggio 1974), è stato consulente dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica. È autore della ricerca sulla Guerra di Liberazione a Roma 1943-1944 che ha determinato il conferimento della Medaglia d'oro al Valor Militare alla città di Roma da parte del Presidente della Repubblica. Per Einaudi ha pubblicato Gli uomini di Mussolini. Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana (2017 e 2018), L'Italia di piazza Fontana. Alle origini della crisi repubblicana (2020) e Fascisti contro la democrazia. Almirante e Rauti alle radici della destra italiana 1946-1976 (2023).

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