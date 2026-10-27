Netanyahu e gli altri: come spezzare il circolo vizioso tra autoritarismo e consenso

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La modernizzazione autoritaria ha avuto una formidabile accelerazione poiché oggi comunicazione, informazione, produzione e trasmissione dei saperi fanno capo a leve di controllo “totali” in mano a classi oligarchico-proprietarie. Un fenomeno che il voto e le proteste possono disarticolare

Alla fine della Seconda guerra mondiale i processi di Norimberga e Tokyo contro Germania e Giappone si incaricarono sul piano storico-giuridico di decretare cosa fossero i crimini di guerra; quale carattere avevano assunto; chi erano i responsabili. Un passaggio che raccolse dentro il pozzo nero della “guerra totale” le macerie umane della nostra modernità, transitando il diritto e la società in un tempo nuovo formato al ripudio della guerra e dei regimi dittatoriali. Quei due processi (quello a