Commenti

Noi sonnambuli di fronte ai rischi reali del conflitto in Iran

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
23 aprile 2026 • 20:34

Angosciati eppure immobili, allarmati ma incapaci di opporsi alla deriva inerziale degli eventi: così la maggior parte dei paesi dinnanzi al conflitto iraniano. Sarebbe invece urgente che le potenze finora solo spettatrici (europei, Giappone, Canada) tentino di uscire dallo stato di torpore e provino a concertare una via d’uscita

Nei conflitti che orientano un’epoca quanto pesano le forze necessitanti della storia e quanto invece incidono i malintesi e gli errori in cui incorrono i decisori? Applicando la domanda alla guerra dell’Iran, interventi apparsi su questo giornale hanno dibattuto il tema del Caso e della Necessità in termini grossomodo riassumibili a questo modo: per goffe che siano. le scelte dell’amministrazione Trump obbediscono ad un piano razionale? Oppure sono improvvisate da un’amministrazione inetta? Sec

Per continuare a leggere questo articolo

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE