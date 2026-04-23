Noi sonnambuli di fronte ai rischi reali del conflitto in Iran

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Angosciati eppure immobili, allarmati ma incapaci di opporsi alla deriva inerziale degli eventi: così la maggior parte dei paesi dinnanzi al conflitto iraniano. Sarebbe invece urgente che le potenze finora solo spettatrici (europei, Giappone, Canada) tentino di uscire dallo stato di torpore e provino a concertare una via d’uscita

Nei conflitti che orientano un’epoca quanto pesano le forze necessitanti della storia e quanto invece incidono i malintesi e gli errori in cui incorrono i decisori? Applicando la domanda alla guerra dell’Iran, interventi apparsi su questo giornale hanno dibattuto il tema del Caso e della Necessità in termini grossomodo riassumibili a questo modo: per goffe che siano. le scelte dell’amministrazione Trump obbediscono ad un piano razionale? Oppure sono improvvisate da un’amministrazione inetta? Sec