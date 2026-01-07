Non è (solo) economia. La politica della dignità è il segreto per vincere

Finita la selezione delle parole dell’anno 2025, possiamo pensare a parole che ispirino questo 2026. I programmi dei nuovi sindaci di New York, Seattle, e Copenhagen ne suggeriscono una: Dignità. È il vero tema che sta al cuore delle politiche economiche che hanno proposto
Trasporto pubblico gratuito. Imposte municipali più progressive. Limiti ai prezzi degli affitti. Supermercati di proprietà pubblica laddove i privati non investono. Asili nido gratuiti. Costruzione di case popolari. Aumento del salario minimo e commesse solo a imprese che facilitano la formazione di sindacati aziendali. Più occasioni di democrazia partecipativa. Riapertura delle biblioteche di quartiere. Sostegno all’economia di prossimità. Sono, questi, alcuni dei punti delle piattaforme eletto