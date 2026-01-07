L’elezione di Mamdani, WIlson e Welling

Non è (solo) economia. La politica della dignità è il segreto per vincere

Nicola Lacetera
Nicola Lacetera
Nicola Laceteraeconomista
07 gennaio 2026 • 19:53

Finita la selezione delle parole dell’anno 2025, possiamo pensare a parole che ispirino questo 2026. I programmi dei nuovi sindaci di New York, Seattle, e Copenhagen ne suggeriscono una: Dignità. È il vero tema che sta al cuore delle politiche economiche che hanno proposto 

Trasporto pubblico gratuito. Imposte municipali più progressive. Limiti ai prezzi degli affitti. Supermercati di proprietà pubblica laddove i privati non investono. Asili nido gratuiti. Costruzione di case popolari. Aumento del salario minimo e commesse solo a imprese che facilitano la formazione di sindacati aziendali. Più occasioni di democrazia partecipativa. Riapertura delle biblioteche di quartiere. Sostegno all’economia di prossimità. Sono, questi, alcuni dei punti delle piattaforme eletto

Per continuare a leggere questo articolo

Nicola Lacetera
Nicola Lacetera
Nicola Laceteraeconomista

Economista, professore all'Università di Bologna e all'Università di Toronto, studia il supporto etico e sociale alle attività economiche, le motivazioni del comportamento altruistico, e vari temi di economia comportamentale, sanitaria e delle organizzazioni.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE