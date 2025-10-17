Non solo Kirk: il populismo Usa affonda le sue radici nella “religione americana”

true false

L’omicidio di Charlie Kirk mette in luce il ruolo dei cristiani conservatori negli Stati Uniti: oggi la coalizione messa su dal tycoon allarga lo spettro includendo altri soggetti. Si tratta di una particolarità tutta americana che mescola assieme millenarismo osservante, conservatorismo morale e rifiuto populista del centralismo dello Stato. Un fenomeno che affonda le radici nella storia degli Usa fin dalla loro fondazione

L’omicidio di Charlie Kirk, fondatore di Turning Point e grande sostenitore di Donald Trump, rilancia il dibattito sul ruolo della destra cristiana nella politica americana. La definizione tipica della coalizione che sostiene il 47° presidente va sotto il termine ambiguo di populismo. Il termine è incerto: come scrive Alain Laquièze: «La cosa ha preceduto la parola». Sinonimo di demagogia per alcuni, per altri significa prossimità ai sentimenti del popolo (al “buon senso” o al “senso comune”).