Non solo sconti. Le aziende petrolifere paghino i danni ambientali

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Se Giorgia Meloni può convincere alcune compagnie a guadagnare meno per alleviare il disagio dei cittadini presenti, l’opposizione potrebbe chiedere loro di pagare per i danni presenti, passati e futuri ai quali hanno contribuito: finanziando le energie rinnovabili, sostenendo l’adattamento e modificando i propri piani industriali

Una mattina ci siamo svegliati e abbiamo scoperto che le leggi ferree del capitalismo non sono affatto naturali, ma oggetto di buona volontà. Alcune compagnie petrolifere hanno deciso di rinunciare a una parte dei profitti per abbassare i prezzi del carburante: per aiutare i clienti, secondo alcuni; per aiutare un governo benevolo, secondo altri; per garantirsi quote di mercato, secondo altri ancora. Non importa. La notizia è buona. Significa che, con buona pace di Milton Friedman e dei suoi tar