Huang e il premio carismatico: 600 miliardi per un uomo solo

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Il fondatore di Nvidia si dimette e il mercato scopre quanto il valore dell’azienda dipenda dalla sua presenza. I casi di Jobs, Dorsey e Altman raccontano la difficoltà di separare un’impresa da chi l’ha creata. Con conseguenze che investono anche la stabilità finanziaria e la sicurezza nazionale

Giovedì 12 novembre, poco dopo l'apertura di Wall Street, Nvidia perdeva il 14 per cento, circa seicento miliardi di dollari. Ha chiuso in calo del 4,3. Poco prima dell'apertura la società aveva annunciato le dimissioni di Jensen Huang, con effetto immediato e senza motivazione ufficiale. A fine ottobre il New York Times aveva raccontato il legame fra Huang e una donna ritenuta vicina ai servizi cinesi; domenica 8 novembre lui aveva ammesso una relazione extraconiugale e il consiglio aveva apert