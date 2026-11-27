Al vertice trilaterale era apparso chiaro che Usa, Cina e Russia non condividono una visione dell’ordine internazionale, né ha l’interesse a trovare soluzioni ai conflitti globali. Ma a preoccuparci ancor di più è il Vecchio Continente acefalo, privo di baricentro politico, che abbiamo visto al Consiglio europeo
Viviamo nel mondo dei tre Zero: il “G Zero” dove manca una o più potenze-guida globali dopo la fine della Pax Americana; l’“O Zero”, dove l’Occidente è geopoliticamente diviso e quindi incapace di esercitare una leadership internazionale; ed infine un “E Zero” con l’Europa priva di un baricentro politico, come si è visto ieri al Consiglio europeo nel negoziato sul bilancio. Due principali eventi hanno di recente raggruppato insieme il “G Zero” e l’“O Zero”. Innanzitutto il vertice trilaterale di