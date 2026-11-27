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Al vertice trilaterale era apparso chiaro che Usa, Cina e Russia non condividono una visione dell’ordine internazionale, né ha l’interesse a trovare soluzioni ai conflitti globali. Ma a preoccuparci ancor di più è il Vecchio Continente acefalo, privo di baricentro politico, che abbiamo visto al Consiglio europeo