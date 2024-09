Un mese di sport e di gare in controtendenza con l’umore del Paese. I nostri atleti sembrano essere figli di un’altra Italia: quella semplice e forte, costruita su valori dell’umanesimo secolare che non tramonta e non accusa nessuno. Non si piangono addosso, non danno la colpa agli altri, alle condizioni, al contesto, alla sfortuna, ma lavorano per superarsi

Mentre l’Italia si dimena tra le disavventure di Gennaro Sangiuliano e il pessimismo che circonda la prossima finanziaria, mentre le paure del declino nazionale si trasformano in polemiche sulla crisi demografica e/o sulle migrazioni e non ci si mette d’accordo nemmeno sulle cifre dell’economia, lo sport è più avanti e indica al paese la strada da percorrere. In particolare ce la indicano gli atleti delle Paralimpiadi.

Avevamo appena terminato di applaudire le gesta dei nostri atleti ai Giochi olimpici – un grande successo organizzativo e di pubblico – ammirati dalle loro gesta, dalla loro forza di resistenza e capacità di sacrificio così come dai loro successi, quando inattese ci sono venute incontro le immagini stupefacenti dei loro colleghi paralimpici.

Anche nel loro caso colpiscono lo sforzo e la dedizione alle diverse discipline, forse addirittura maggiore a causa della disabilità. Ma quello che emoziona in maniera davvero più forte sono l’entusiasmo e la felicità talmente contagiose da risultare simpatici a tutti, addirittura anche ai soliti giornalisti delle interviste post gara, in genere assai musoni e indisponenti (si ricordi solo la diatriba sulle lacrime di Benedetta Pilato). Siamo stati tutti travolti dalla simpatia di Rigi – al secolo Riginav Ganeshamoorthy – che ha vinto l’oro nel disco e con un’irresistibile raffica di battute è riuscito a prendersi in giro, essere autoironico, festeggiarsi e rendere fieri tutti: italiani, romani e abitanti di Dragona.

«Quest’oro è di tutti, di tutta la nazione italiana», ha detto. Oney Tapia, atleta non vedente anche lui oro paralimpico, è divenuto virale sui social intonando davanti alle telecamere «Io vagabondo», emozionando ed emozionandosi. La lanciatrice di disco e peso Assunta Legnante, argento e oro, anche lei non vedente, ha scherzato: «Voglio andare a Los Angeles (le prossime olimpiadi) perché non ho mai visto l’America… non la vedrò nemmeno stavolta ma almeno voglio andarci».

No al vittimismo

Il messaggio dei nostri atleti olimpici e soprattutto paralimpici è proprio questo: non piangersi addosso, non dare la colpa agli altri, alle condizioni, al contesto, alla sfortuna, ma superarsi sempre ed essere positivi. Questo serve al paese: smetterla con il vittimismo e provare a superarsi. L’invito è rivolto a tutti e in primis ai responsabili (politici, dei poteri dello stato, economici e degli organi istituzionali di ogni tipo così come dei media ecc.). Sorridendo ci dicono: «Dovete smetterla di fare le vittime o di sentirvi vittime». Dobbiamo ascoltarli, soprattutto loro che con anni di sacrifici hanno raggiunto le vette che abbiamo visto o che hanno superato l’handicap senza lamentarsi.

Il loro entusiasmo deve diventare contagioso per tutti: di questo ha bisogno l’Italia per non ripiegarsi su sé stessa in maniera riluttante.

I sorrisi dei nostri atleti disabili ci incoraggiano e ci spronano a non essere sempre gli stessi ma a divenire italiani positivi. Non si tratta di scegliere tra pessimismo e ottimismo: si tratta di guardare alla vita e alle sue sfide in maniera positiva, sapendo che ce la possiamo fare insieme. La tristezza è un modo grigio di vivere conservando sé stessi senza mai alzare lo sguardo.

I nostri atleti sembrano essere figli di un’altra Italia: quella semplice e forte, costruita su valori dell’umanesimo secolare che non tramonta e non accusa nessuno. È il bel messaggio responsabile delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi: un dono immeritato per tutti.

