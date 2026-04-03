IL DIBATTITO / 4

Oltre il regicidio, quello di Trump è brutalismo

Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa
03 aprile 2026 • 21:00

L’assassinio di Ali Khamenei, non con azioni di intelligence ma con l’aviazione militare, è indicativo di un tipo di arbitrio che ci mette di fronte a una dimensione inedita e che unisce l’ordine domestico e quello internazionale. L’attacco sull’Iran è una rottura radicale con le norme moderne tradizionali

Renzo Guolo ha inaugurato il nostro dialogo con l’obiettivo di decifrare l’“Era della Brutalità” avviata da Donald Trump con l’uccisione dell’ayatollah Ali Khamenei, leader supremo dell’Iran. Il brutalismo va oltre il regicidio. L’assassinio del capo iraniano, non con azioni di intelligence ma con l’aviazione militare, è indicativo di un tipo di arbitrio che ci mette di fronte a una dimensione inedita e che unisce l’ordine domestico e quello internazionale. La decisione di Trump di agire con ass

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Nadia Urbinati
Nadia Urbinati
Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

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