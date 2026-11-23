Dare risposte rozze alla morte di De Gennaro è un’offesa alla figura complessa dell’ex poliziotto. L’inchiesta gli ha dimostrato che gli apparati della Repubblica lo avevano abbandonato al suo destino

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La morte drammatica di Gianni De Gennaro interroga il nostro paese in molti modi, oggi e negli anni a seguire, e alle mille domande che arrivano dalle alte istituzioni della Repubblica e da semplici cittadini non si può, e non si deve e non si dovrà, replicare con risposte semplici o rozze. Tantomeno spiegare il buio in cui siamo finiti attraverso sentenze un tanto al chilo. Basate sull’emozione, o peggio sulle contrapposizioni politiche e ideologiche dell’eterna Italia dei guelfi e dei ghibelli