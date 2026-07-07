Ombre su Ombre, se la cultura pubblica diventa un salotto di pedagogia nera

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Domenica scorsa, nel cortile di piazza dei Priori a Viterbo, la sindaca Chiara Frontini taglia il nastro della settima edizione di Ombre Festival e sul palco sale Giuseppe Cruciani, a presentare il suo libro Libertà, edito da Cairo. Quattro giorni prima un difensore della Nazionale di calcio è stato indagato per prostituzione minorile nell’inchiesta sui festini con escort organizzati per i calciatori di Serie A; la ragazza aveva diciassette anni. La sindaca, come il pubblico folto, ha assistito