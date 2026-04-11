Ombrello nucleare o fare senza gli Usa? I dubbi dell’Europa

Il conflitto sì è avviato a diventare – anche se dovesse reggere il cessate il fuoco - l’inizio di una di quelle serie che gli israeliani conoscono come “guerre del Libano”, “guerre di Gaza” e prossimamente “guerre dell’Iran”. Intanto gli alleati non sanno come fare con Trump
Temere o sperare che Donald Trump ci precipiti nella lista dei cattivi, i paesi Nato da punire privandoli delle basi americane perché non si sono dimostrati “collaborativi”? Ai margini della mischia iraniana l’ira vendicativa di un presidente umiliato ci obbliga ad affrontare questioni dalle quali la storia pareva averci schermato – una posizione geografica disagevole; l’attitudine a delegare la nostra sicurezza ad una tutela straniera; la rinuncia a qualsiasi protagonismo ci ponesse apertamente