il commento

Ombrello nucleare o fare senza gli Usa? I dubbi dell’Europa

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
11 aprile 2026 • 21:06

Il conflitto sì è avviato a diventare – anche se dovesse reggere il cessate il fuoco - l’inizio di una di quelle serie che gli israeliani conoscono come “guerre del Libano”, “guerre di Gaza” e prossimamente “guerre dell’Iran”. Intanto gli alleati non sanno come fare con Trump

Temere o sperare che Donald Trump ci precipiti nella lista dei cattivi, i paesi Nato da punire privandoli delle basi americane perché non si sono dimostrati “collaborativi”? Ai margini della mischia iraniana l’ira vendicativa di un presidente umiliato ci obbliga ad affrontare questioni dalle quali la storia pareva averci schermato – una posizione geografica disagevole; l’attitudine a delegare la nostra sicurezza ad una tutela straniera; la rinuncia a qualsiasi protagonismo ci ponesse apertamente

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Guido Rampoldi
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Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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