Se l’opposizione diventa il “nemico” è la fine della democrazia

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Una democrazia priva di opposizione è una contraddizione in termini, ma in questi la democrazia viene ridefinita non attraverso procedure regolari ma con imposizioni per via extra-istituzionali. Un caso preoccupante sono gli Usa di Trump, in cui manifestanti e non solo vengono trattati come “nemici interni”

Viviamo in tempi di striscianti ridefinizioni della democrazia, spesso realizzate non attraverso regolari procedure, ma imponendole nella pratica, per via extra-istituzionale. Tra queste riforme “implicite” vi è innanzitutto l’idea che il potere democratico poggi quasi esclusivamente sul consenso e sulle cerimonie elettorali, e non altrettanto sull’intelaiatura istituzionale che definisce i suoi limiti e le sue regole di funzionamento. Populismi e sovranismi hanno contribuito e contribuiscono no