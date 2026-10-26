Alle origini del putinismo: perché in Italia la propaganda russa si diffonde come un virus

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Dal vecchio Partito comunista ai postfascisti, fino al M5s e al Fatto quotidiano: l’antioccidentalismo radicale è una posizione ideologica mainstream per milioni di italiani. Partiti e media riempiono quella domanda, anche a costo di vendersi a un autocrate criminale

L’Ucraina è tornata al centro del dibattito politico internazionale e italiano. Prima a causa delle piroette di Donald Trump, autocrate più putiniano di Putin, che per placare gli americani in vista delle elezioni di midterm ha sottoscritto un patto scellerato con lo zar sul diesel, vendendo Zelensky («l’Ucraina ha bisogno di un nuovo presidente orientato alla pace») e “spegnendo” i satelliti Starlink all’esercito di Kiev per qualche giorno. Poi l’Ucraina nel piccolo cortile di casa nostra è to