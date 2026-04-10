Pace, guerra e coerenza nel tempo degli autocrati

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Il richiamo a far tacere le armi, alla composizione dei conflitti e alla pace è semplicemente doveroso. Allo stesso tempo, però, ogni passo in questa direzione deve essere accompagnato dalla fermezza nei confronti di tutti gli autocrati. Compresi Putin, Orban e Trump

C’è voluto l’orrore di Nagasaki e Hiroshima per far evolvere le coscienze verso il senso del limite. Eppure era solo l’ultimo e più visibile sfregio all’umanità perché non si aveva ancora piena conoscenza dei campi di sterminio nazisti. Il peso di quel passato ha contribuito alla creazione delle Nazioni unite, un organismo che comprendesse tutti i paesi del mondo e, guidato dai vincitori della seconda guerra mondiale, gestisse non solo i potenziali conflitti tra i paesi, e dentro i paesi, ma ass