il commento

Il pacifismo intransigente sdogana la legge del più forte

Gigi Riva
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08 ottobre 2026 • 20:00
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In Ucraina, allo stato dei fatti, essere contro il riarmo di Kiev significa lasciare che vinca l'aggressore, la Russia di Vladimir Putin. Vuol dire sdoganare la legge del più forte, foriera in futuro di chissà quali altri soprusi, dato che i cattivi esempi sono quelli destinati a costituire precedente

È impossibile non vedere una connessione, nei sondaggi sugli umori degli elettori del campo largo, tra il vantaggio che viene riconosciuto in eventuali primarie a Giuseppe Conte su Elly Schlein (addirittura 38 a 22 per Nando Pagnoncelli di Ipsos) e la posizione dell’area progressista sulla guerra in Ucraina. Se la consultazione fosse su due turni con il ballottaggio, non cambierebbe di molto, il divario si ridurrebbe solo di tre punti, 43 a 30. Un vantaggio sorprendente perché se prevalesse la f

Gigi Riva
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È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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