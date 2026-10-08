Il pacifismo intransigente sdogana la legge del più forte

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È impossibile non vedere una connessione, nei sondaggi sugli umori degli elettori del campo largo, tra il vantaggio che viene riconosciuto in eventuali primarie a Giuseppe Conte su Elly Schlein (addirittura 38 a 22 per Nando Pagnoncelli di Ipsos) e la posizione dell’area progressista sulla guerra in Ucraina. Se la consultazione fosse su due turni con il ballottaggio, non cambierebbe di molto, il divario si ridurrebbe solo di tre punti, 43 a 30. Un vantaggio sorprendente perché se prevalesse la f