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Palermo, Ballarò si ferma e rende onore al boss: «Era uno di noi». La città riscopre la sua parte peggiore

Attilio Bolzoni
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09 novembre 2026 • 19:14Aggiornato, 09 novembre 2026 • 19:32
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È più di un inchino alla Madonna e più di un omaggio al santo patrono, è la nuova vecchia Palermo che getta la maschera. A Ballarò, l'antico mercato, è andata in scena la mafiosità di una città che sta riscoprendo la parte più abietta di sé stessa

È più di un inchino alla Madonna e più di un omaggio al santo patrono, è la nuova vecchia Palermo che getta la maschera. A Ballarò, l'antico mercato, è andata in scena la mafiosità di una città che sta riscoprendo la parte più abietta di sé stessa, una città che sta tornando quella che era prima delle stragi del 1992. Uno show, un corteo funebre in onore di un malacarne di quartiere, uno che faceva estorsioni e sparava ai commercianti bengalesi che si erano ribellati ai soprusi del racket delle

Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni
Attilio Bolzoni

Giornalista, scrive di mafie. Ha iniziato come cronista al giornale L'Ora di Palermo, poi a Repubblica per quarant'anni. Tra i suoi libri: Il capo dei capi La Giustizia è Cosa Nostra firmati con Giuseppe D'Avanzo, Parole d'Onore, Uomini Soli, Faq Mafia e Il Padrino dell'Antimafia.

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