La questione palestinese

Il governo Meloni, le sanzioni a Israele e l’ipocrisia della parola «dialogo»

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
25 aprile 2026 • 19:44

Roma vorrebbe limitare le sanzioni a misure ad personam contro taluni coloni, i più violenti. Una soluzione che non aiuterebbe la Ue a irrobustire una politica estera finora fiacca e inconcludente

Nel vocabolario della destra «dialogo» è diventato l’equivalente di quel che era a sinistra la mitica «soluzione politica»: una parola-passepartout che aiuta a schivare responsabilità e a trarsi d’impaccio, uno vuoto però circonfuso di virtù (chi può opporsi a dialogare e a cercare soluzioni politiche?). Ogni volta che si è affacciata l’opportunità di comminare sanzioni ad Israele, Meloni e Tajani hanno obiettato, col tono grave che si addice agli impegni solenni, «Siamo contrari, crediamo nel d

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Guido Rampoldi
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Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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