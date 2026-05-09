Il commento

L’universalismo di papa Leone fa infuriare Trump

Papa Leone in occasione della sua visita pastorale a Napoli
Papa Leone in occasione della sua visita pastorale a Napoli
Papa Leone in occasione della sua visita pastorale a Napoli
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
09 maggio 2026 • 19:47

«Quante divisioni ha il pontefice?», domandò ironicamente Stalin. Non ne ha alcuna: ma dalla rapidità con la quale Marco Rubio si è precipitato in Vaticano per comporre il dissidio col papa americano, anche gli inermi dispongono di strumenti temibili per combattere

E se davvero Donald Trump fosse uno strumento della Provvidenza, come suggeriscono i più visionari tra i suoi adoratori Evangelici e talvolta lo stesso presidente, per esempio nel post in cui si mostra aureolato e taumaturgo? La Chiesa cattolica avrebbe qualche ragione per coltivare questo dubbio. Dopotutto se Trump non avesse aggredito più volte l’impassibile Leone, probabilmente la voce del papa sarebbe rimasta quasi inascoltata, così come accadeva con Bergoglio. Papa Francesco non diceva cose

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Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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