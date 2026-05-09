L’universalismo di papa Leone fa infuriare Trump

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«Quante divisioni ha il pontefice?», domandò ironicamente Stalin. Non ne ha alcuna: ma dalla rapidità con la quale Marco Rubio si è precipitato in Vaticano per comporre il dissidio col papa americano, anche gli inermi dispongono di strumenti temibili per combattere

E se davvero Donald Trump fosse uno strumento della Provvidenza, come suggeriscono i più visionari tra i suoi adoratori Evangelici e talvolta lo stesso presidente, per esempio nel post in cui si mostra aureolato e taumaturgo? La Chiesa cattolica avrebbe qualche ragione per coltivare questo dubbio. Dopotutto se Trump non avesse aggredito più volte l’impassibile Leone, probabilmente la voce del papa sarebbe rimasta quasi inascoltata, così come accadeva con Bergoglio. Papa Francesco non diceva cose