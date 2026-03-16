Dentro il pensiero di Thiel: pochi argomenti e molti misteri

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Il maître à penser della destra trumpiana ripropone le teorie di Strauss e Schmitt su katéchon e Anticristo. La sua presunta novità teorica sarebbe nell’aver scovato l’efficacissimo camuffamento di quest’ultimo. Ma lo fa ostendando un indecifrabile esoterismo per arrivare a molti,con la fortuna tipica dei nostri tempi, in cui si è smesso di pretendere ragioni e ponderare argomenti