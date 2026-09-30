nel paese delle meraviglie

«Ma cosa mi dici mai?»: la voce di Topo Gigio ha perso il suo uomo

Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
30 settembre 2026 • 16:24
Segui Domani su Google
Peppino Mazzullo con Topo Gigio nel 1961 (FOTO ANSA)
Peppino Mazzullo con Topo Gigio nel 1961 (FOTO ANSA)
Peppino Mazzullo con Topo Gigio nel 1961 (FOTO ANSA)

Da Mickey Mouse a Remy, da Geronimo Stilton a Čeburaška: odiato nella vita quanto amato nelle storie, il roditore è da sempre un animale diviso tra disgusto e tenerezza. Ma nessuno, in Italia, ha saputo attraversare generazioni, televisioni e lottizzazioni come il topo con la vocetta più famosa di sempre. Che apparteneva a Peppino Mazzullo, scomparso a 100 anni

Chissà perché il topo ha questo destino. Contemporaneamente l’animale più odiato, sterminato, spazzato e avvelenato del mondo, e quello più amato per favole e racconti. Non proprio nella sua forma naturale, certo. Mickey Mouse indossa pantaloncini rossi e scarpe gialle, in versione originale, mentre il Topolino a fumetti veste in borghese. Čeburaška, il topino sovietico che va in giro con un coccodrillo cantando canzoni con la fisarmonica, grandi orecchie e occhi malinconici, sarebbe un piccolo

Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri
Alice Valeria Oliveri

Scrittrice

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE