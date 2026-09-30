«Ma cosa mi dici mai?»: la voce di Topo Gigio ha perso il suo uomo

true false

Da Mickey Mouse a Remy, da Geronimo Stilton a Čeburaška: odiato nella vita quanto amato nelle storie, il roditore è da sempre un animale diviso tra disgusto e tenerezza. Ma nessuno, in Italia, ha saputo attraversare generazioni, televisioni e lottizzazioni come il topo con la vocetta più famosa di sempre. Che apparteneva a Peppino Mazzullo, scomparso a 100 anni

Chissà perché il topo ha questo destino. Contemporaneamente l’animale più odiato, sterminato, spazzato e avvelenato del mondo, e quello più amato per favole e racconti. Non proprio nella sua forma naturale, certo. Mickey Mouse indossa pantaloncini rossi e scarpe gialle, in versione originale, mentre il Topolino a fumetti veste in borghese. Čeburaška, il topino sovietico che va in giro con un coccodrillo cantando canzoni con la fisarmonica, grandi orecchie e occhi malinconici, sarebbe un piccolo