Élite, cittadinanza e malfunzionamenti: le democrazie non sono davvero in crisi

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Partiti poco e male rappresentativi, leadership politiche più o meno modicamente corrotte e inadeguate, parlamenti male eletti e peggio organizzati, lenti e opachi, governi instabili e improduttivi, sono tutti problemi che attengono al funzionamento delle democrazie realmente esistenti

Non passa giorno che i quotidiani italiani e i talk show non raccontino la mediocre favola della crisi della democrazia. Pensosi intellettuali e bellicose conduttrici televisive non hanno dubbi: la democrazia sta male, è destinata a crollare (insieme, ça va sans dire, all’Occidente). Grande, lo debbo scrivere proprio così, è il mio fastidio. Non sanno di cosa parlano. Non hanno mai letto un libro sulla democrazia. Fanno solo, tristemente e tetramente, molta confusione. Con il mio ultimo bravissi