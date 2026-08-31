le questioni strategiche dietro il voto

Perché l’Islanda dice no: questa Europa à la carte non incentiva un’adesione

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
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31 agosto 2026 • 15:40

La pesca è solo uno dei motivi dietro il rifiuto degli islandesi di negoziare su un ingresso nell’Ue. Subentra anche la strategia nei confronti dell’avanzata di Pechino e il modo in cui Bruxelles sta gestendo allargamenti ed “exit”

L’Islanda dice no alla ripresa dei negoziati con l’Ue. Le destre europee, soprattutto le sovraniste, esultano; le sinistre si offuscano. Ma nessuno ha capito ciò che sta accadendo davvero nell’isola dei ghiacci. E ciò che provoca in Europa. La prima cosa da dire è che gli islandesi hanno votato sotto la pressione della propaganda della lobby della pesca, che è una politica comunitaria. Quindi è evidente – come fu per la Brexit – che si preferisca l’indipendenza economica del settore, almeno finc

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

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