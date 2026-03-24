Il commento

Perché Meloni ha perso: un No che viene da lontano. E porta lontano

Gianluca Passarelli
Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo
24 marzo 2026 • 20:48

Al referendum sulla giustizia, la premier ha perso per ragioni uguali e contrarie a quelle di Renzi del 2016. La marea elettorale di protesta investe i governi e in questo caso quello che ha chiamato un plebiscito pensando di fare strame dell’equilibrio dei poteri dello Stato

Eppure era molto chiaro. Bastava leggere i dati, e capirli. Il risultato del referendum costituzionale del 22-23 marzo è un dato politico dal profilo ben identificabile da mesi. Anche se una frettolosa comunicazione e troppi chiaroveggenti spacciati per sondaggisti avevano proclamato (o evocato) la grandiosa e inevitabile vittoria del Sì. Una profezia che si sarebbe auto-avverata, mentre le informazioni serie e documentate andavano in direzione diversa. La fiducia nel governo è passata dal 48 pe

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Gianluca Passarelli
Gianluca Passarelli
Gianluca Passarellipolitologo

Professore in Scienza politica e Politica comparata presso il Dipartimento di Scienze Politiche della Sapienza. È autore, tra l’altro, di: Eleggere il presidente. Gli Stati Uniti da Roosevelt a oggi (2024); Stati Uniti d'Europa (2024); Il Presidente della Repubblica in Italia (2022); La Lega di Salvini. Estrema destra di governo (2018). È curatore della collana Presidential Politics (Palgrave).

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