Perché Meloni ha perso: un No che viene da lontano. E porta lontano

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Al referendum sulla giustizia, la premier ha perso per ragioni uguali e contrarie a quelle di Renzi del 2016. La marea elettorale di protesta investe i governi e in questo caso quello che ha chiamato un plebiscito pensando di fare strame dell’equilibrio dei poteri dello Stato

Eppure era molto chiaro. Bastava leggere i dati, e capirli. Il risultato del referendum costituzionale del 22-23 marzo è un dato politico dal profilo ben identificabile da mesi. Anche se una frettolosa comunicazione e troppi chiaroveggenti spacciati per sondaggisti avevano proclamato (o evocato) la grandiosa e inevitabile vittoria del Sì. Una profezia che si sarebbe auto-avverata, mentre le informazioni serie e documentate andavano in direzione diversa. La fiducia nel governo è passata dal 48 pe