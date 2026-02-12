Perché Meloni cerca la sintonia con il fragile Merz

true false

La premier si è offerta come spalla di un cancelliere travicello. Un vero matrimonio di interesse: l’Italia per tornare ad essere un attore di primo piano nell’arena europea e comunitaria dopo gli scivoloni su Mes e dintorni, la Germania per affrancarsi dalla stretta francese e dar spazio ai ruggenti interessi della sua industria, traumatizzata dalla recessione. Un’intesa che porta ad una battuta d’arresto nel processo di integrazione europea