il commento

Le piazze di fuoco della Gen Z e la lezione delle banlieue vent’anni fa

Gigi Riva
Gigi Riva
Gigi Riva
20 ottobre 2026 • 21:10
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Anche i beurs delle periferie parigine di 21 anni fa erano minorenni apparentemente senza guida politica. Anche allora, soprattutto ma non solo, molti erano immigrati di secondo o terza generazione. Quel che hanno in comune oggi è l’abbandono delle periferie

Si può guardare solo l'ultimo fotogramma, i ragazzi che sfasciano le vetrine di Milano. Molti lo fanno, soprattutto il governo che appronta per riflesso condizionato la solita ricetta, la repressione, gli arresti, via in galera, siamo noi i custodi dell'ordine e della disciplina. Non si sa bene chi siano e cosa vogliono questi della generazione Z, però è “piazza” dunque sinistra. Il ministro Crosetto evoca addirittura un complesso planetario, forze oscure forestiere che indottrinano via internet

Gigi Riva
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Gigi Riva

È stato direttore del Giornale di Vicenza dal 2001 al 2002 e caporedattore centrale del settimanale L'Espresso dal 2012 al 2016. È stato a lungo inviato speciale nell'ex Jugoslavia e in Medioriente rispettivamente per il Giorno e L'Espresso. Ha lavorato anche al Giornale di BergamoGazzettinoe D - la Repubblica delle donne. Ha pubblicato diversi libri tra cui Ingordigia, vita morte e truffe del broker dei vip (Mondadori). Il suo ultimo libro è C’era l’amore a Sarajevo (Mondadori).

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