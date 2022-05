Qualche giorno fa è uscito un sondaggio che vede come primo partito Fratelli d’Italia. Se la batte con il Pd però sembra che Fratelli d’Italia tenga. Allora mi sono chiesto l’altra volta: ma nel caso Fratelli d’Italia diventasse primo partito e Giorgia Meloni presidente del Consiglio, come affronterebbe il problema dell’evasione fiscale? E me lo chiedo perché qualche settimana fa, il governo Draghi ha preso alcune iniziative per affrontare il problema dell’evasione fiscale. Faranno degli incroci tra scontrini, pos e conti correnti. Questa cosa che sembrava lodevole, in altri paesi forse lo fanno già da tempo. In nord Europa ti direbbero beh dove sta la novità, bravi! Lo avete fatto solo ora. Lodevole!

Non lo è per la Meloni, che ha commentato in questo modo: «Evasione fiscale, stretta del governo: ennesima stangata per le attività commerciali». Per lei, l’iniziativa del governo per affrontare l’evasione fiscale è una stangata per i commercianti. Quindi, il sotto testo qual è? In questo momento di difficoltà, lasciamoli un po’ evadere. Ora, è vero che i commercianti stanno vivendo un periodo terribile fra la pandemia, la guerra, l’inflazione, è un periodo molto difficile. Ma mi chiedo, in quale paese moderno proiettato verso il futuro si utilizza l’evasione fiscale come un mezzo per come dire aiutare i commercianti. In quale paese, un partito che aspira a governare, utilizza l’evasione come una finanziaria. Qui il problema è: come facciamo a capire che il commerciante evade perché ha problemi e non evade perché è disonesto?

Cioè piuttosto fai una proposta di legge. Proponi dei sostegni, delle agevolazioni fiscali, fai un’iniziativa finanziaria legale, che rispetti la legge. Se vogliamo fare una cosa equa, come rottamare le cartelle esattoriale, come dichiara il buon Matteo Salvini: «La proposta della Lega prevede pace fiscale e rottamazione per le cartelle esattoriali di importo ridotto». Allora facciamo, che chi non ha pagato, non importa per quale motivo, non paga. Chiusa qui la questione.

Chi invece ha pagato, perché c’è chi paga le tasse in questo paese; a queste persone viene restituito tutto quello che hanno versato. Così, non hai la sensazione di sentirti un coglione quando paghi le tasse!

