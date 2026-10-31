Più fragili economicamente, gli italiani rinviano le spese e amministrano la povertà

true false

Non è la miseria che si vede. È quella che si nasconde dentro le mura di casa: nel termostato abbassato, nella visita dal dentista rimandata. Gli italiani non crollano: rinviano. E il conto negativo, intanto, continua a maturare. Il primo dato è una sentenza: il 68 per cento del paese si sente economicamente più fragile rispetto a cinque anni fa. Sotto questo titolo, però, si consumano due drammi diversi. A fine mese fatica ad arrivare il 58 per cento del ceto popolare e appena il 4 per cento de