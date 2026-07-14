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Pnrr e asili nido, il flop di Palermo dimostra l’assenza di visione strategica

Mila Spicola
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14 luglio 2026 • 13:10

Il danno va oltre il valore economico. Coincide con le opportunità di sviluppo che quelle risorse avrebbero generato. In Italia il dibattito si concentra sulle infrastrutture fisiche e relega quelle educative a servizi accessori. Eppure, le economie avanzate crescono sempre più attraverso il capitale umano

Palermo. Alla scadenza del 30 giugno, fissata dal Pnrr per gli interventi relativi ad asili nido, scuole dell'infanzia e mense scolastiche, il bilancio del capoluogo siciliano è impietoso: 15 progetti su 25 risultano definanziati, quasi 12 milioni di euro vengono perduti e soltanto un intervento è stato completato. Uno scandalo ignorato. Il danno reale però non coincide con il loro valore economico, ma con le opportunità di sviluppo che quelle risorse avrebbero generato. La vicenda dei nidi non

Mila Spicola
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Laureata in Architettura e già ricercatrice precaria in Storia dell’Architettura alla Sapienza di Roma, è specialista in Restauro dei Monumenti ed esperta di Conservazione e Valorizzazione dei Beni culturali. Nel luglio 2007 sceglie di entrare nella scuola pubblica come docente di ruolo in una scuola media di periferia a Palermo. Oggi è funzionaria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Autrice del saggio La scuola s’è rotta (Einaudi, 2010), dal 2010 collabora con L’Unità ed è stata curatrice del blog “La ricreazione non aspetta”. Ha svolto attività di consulenza tecnica per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, contribuendo in particolare alle politiche educative di genere, al Piano Nazionale Scuola Digitale e alla riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti. È stata dirigente nazionale del Partito Democratico fino al 2018, oggi militante. Attivista nei movimenti femministi e studiosa di politiche scolastiche e di genere, concentra la propria ricerca sui nessi tra educazione, giustizia sociale e pari opportunità.

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