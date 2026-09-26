l’analisi

Polarizzare il voto: così Meloni sceglie di tornare all’antico

Marco Damilano
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26 settembre 2026 • 21:06
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A quattro anni dal voto che le consegnò il governo nazionale (non per merito ma per abbandono del campo degli avversari), Giorgia Meloni torna a sentire il richiamo della foresta. E punta a trasformare il voto politico che verrà in un referendum sulla sua persona

A quattro anni dal voto che le consegnò il governo nazionale (non per merito ma per abbandono del campo degli avversari), Giorgia Meloni torna a sentire il richiamo della foresta. Melonacci, lo abbiamo chiamato, qui su Domani, il mostro a due teste che dominerà l’anno elettorale, l’incrocio tra Meloni e Vannacci. La leader di Fratelli d'Italia che si immagina statista insegue il generale che nelle ultime ore della campagna di Reggio Calabria si conferma personaggio da film di caserma degli anni

Marco Damilano
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Marco Damilano

Giornalista e saggista, è stato direttore de L'Espresso dal 2017 al 2022. Collabora con Domani e, da settembre 2022, conduce una striscia quotidiana di informazione in onda su Rai3

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