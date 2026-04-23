Il fallimento della politica economica di Meloni

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Lo sforamento del deficit sopra il 3 per cento certifica il fallimento delle scelte dell’esecutivo. Questo governo non ha fatto nulla per rilanciare la crescita. Di più: le sue decisioni hanno peggiorato le cose

Lo sforamento del deficit sopra il 3 per cento certifica il fallimento del governo Meloni. Questo governo non ha fatto nulla per rilanciare la crescita. Di più: le sue scelte hanno peggiorato le cose. Si dice: Meloni e Giorgetti hanno puntato tutto sul rigore dei conti pubblici, ottenuto tagliando le spese, sperando che poi la crescita arrivasse da sé; senza fare investimenti e senza una politica industriale. Vero. Ma in realtà c’è dell’altro. Con le sue scelte fiscali (il regime forfettario per