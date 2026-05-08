La politica estera del papa? È l’inevitabilità del pacifismo

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C’è buona volontà da entrambe le parti: determinazione a ricucire e a non fare a meno del dialogo. Santa sede e Washington pensano a un rapporto bilaterale costruttivo e permanente. L’incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e papa Leone XIV lo ha ribadito: impegno comune, cordialità e solidità nelle relazioni. Entrambi hanno citato la pace come obiettivo da raggiungere anche se rimane una differenza sui metodi da utilizzare. Gli Stati Uniti spesso si riferiscono alla forza come strumento