Commenti

La politica estera del papa? È l’inevitabilità del pacifismo

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo
08 maggio 2026 • 20:00

C’è buona volontà da entrambe le parti: determinazione a ricucire e a non fare a meno del dialogo. Santa sede e Washington pensano a un rapporto bilaterale costruttivo e permanente. L’incontro tra il segretario di Stato Marco Rubio e papa Leone XIV lo ha ribadito: impegno comune, cordialità e solidità nelle relazioni. Entrambi hanno citato la pace come obiettivo da raggiungere anche se rimane una differenza sui metodi da utilizzare. Gli Stati Uniti spesso si riferiscono alla forza come strumento

Per continuare a leggere questo articolo

Mario Giro
Mario Giro
Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE