Eredi di Mitridate, se la politica tollera il veleno dell’odio

Nell’arco di pochissimi anni, la soglia della tolleranza si è alzata tanto da rendere “fisiologici” eventi che un tempo ci sarebbero parsi intollerabili. Il processo di assuefazione alla violenza si è rivelato tanto efficace e rapido che viene da pensare si tratti di un processo studiato

Mitridate, temutissimo nemico dei Romani, assumeva piccole dosi di tossine per rendersi via via immune ai veleni. Gli riuscì. Come se noi tutti fossimo suoi inconsapevoli eredi, ci viene somministrata giorno dopo giorno una più o meno piccola dose di tossine per immunizzarci da un veleno più potente e collettivo: la violenza di Stato. La dose, di recente, è stata un po’ meno contenuta, perché Renée Good e Alex Pretti sono morti, mentre un corpo armato dallo statuto giuridico incerto per settiman