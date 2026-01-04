Politicizzare la lotta all’antisemitismo: la criticità alla base del ddl Delrio

true false

Ormai la partita sembra persa: ebrei ed ebraismo, la Giornata della Memoria, la Shoah e genocidio, le categorie di sionismo/antisionismo e di antisemitismo, hanno progressivamente smarrito un valore autonomo. Tutto appare piegato alle logiche dell’agone politico contemporaneo. L’ultima discussione divisiva riguarda il ddl Delrio. Come altri disegni di legge su questi temi, tale ddl presenta numerose criticità e limiti strutturali, poiché si fonda sulla definizione di antisemitismo dell’Internati