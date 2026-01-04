Il commento

Politicizzare la lotta all’antisemitismo: la criticità alla base del ddl Delrio

04 gennaio 2026 • 18:52

Gli esempi delle carenze di questo ddl sono numerosi. In primo luogo, esso rischia di produrre un effetto stigmatizzante: cioè segnalare come antisemita una persona per critiche rivolte allo Stato di Israele

Ormai la partita sembra persa: ebrei ed ebraismo, la Giornata della Memoria, la Shoah e genocidio, le categorie di sionismo/antisionismo e di antisemitismo, hanno progressivamente smarrito un valore autonomo. Tutto appare piegato alle logiche dell’agone politico contemporaneo. L’ultima discussione divisiva riguarda il ddl Delrio. Come altri disegni di legge su questi temi, tale ddl presenta numerose criticità e limiti strutturali, poiché si fonda sulla definizione di antisemitismo dell’Internati

Storico e formatore, da oltre 20 anni organizza corsi di formazione e progetti didattici sui temi della Memoria. Ha diretto il Museo della Linea Gotica Orientale; attualmente collabora con il Memorial de la Shoah di Parigi ed è responsabile scientifico dell’Anvcg Rimini, dal 2022 è all’interno del comitato scientifico dell’associazione Liberation Route Europa. Ha scritto vari testi su shoah e resistenza, tra cui La Resistenza Ebraica in Europa ed. Donzelli. Si può contattare (danielesusini75@gmail.com) o su Instagram.

