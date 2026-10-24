Populismo non è sinonimo di fascismo, ma neanche il suo opposto

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Il neofascismo ha ripreso, dopo il 1945, l’eredità ideologica del fascismo, manifestandola nelle idee, nei simboli e nelle pratiche politiche anche senza instaurare una dittatura. Il linguaggio populista può veicolarla

Poche parole politiche sono oggi usate con la stessa frequenza e con altrettanta imprecisione di “populismo”. Vi è chi lo considera l’anticamera del fascismo, chi una degenerazione plebiscitaria della democrazia, chi una rivolta degli esclusi contro élite distanti. Il caso italiano, da Fratelli d’Italia a Futuro Nazionale, suggerisce però una domanda diversa: il linguaggio populista può ospitare contenuti provenienti dal fascismo senza presentarli come tali? Il populismo può essere inteso come u