Potere senza ideologia: Putin semina terrore per salvare la poltrona

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Ci sono molti aspetti dello stalinismo che Putin non ha del tutto replicato, a cominciare dalla portata del sistema del Gulag. Ma sotto un certo aspetto, il putinismo è peggiore. Oggi non c’è alcuna ideologia, nessun grande progetto

All’inizio degli anni Cinquanta, un gruppo di eminenti medici di Mosca, per lo più ebrei, fu accusato di aver complottato per assassinare i leader sovietici su ordine dell’Occidente. Gli imputati furono licenziati, arrestati e torturati. Ma dopo la morte di Joseph Stalin nel 1953, Lavrenty Beria — uno dei capi della polizia segreta di Stalin rimasti in carica più a lungo, che aveva supervisionato il Commissariato del Popolo per gli Affari Interni (Nkvd) dal 1938 al 1945 e aveva trascorso decenni