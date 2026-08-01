Prepariamoci al peggio nel Golfo dell’irrazionalità

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Anzi, il peggio è già cominciato. Un conflitto che in avvio aveva tre protagonisti (Usa, Israele, Iran) ora conta 17 nazioni coinvolte. Ha contorni labili e tende ad espandersi in guerre laterali, dagli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, all’intervento di Riad. E in prospettiva avremo masse in fuga verso l’Europa, che governi nord-africani avranno la tentazione di usarle come arma di pressione: l’abbiamo già visto con Rabat