il commento

Prepariamoci al peggio nel Golfo dell’irrazionalità

Guido Rampoldi
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01 agosto 2026 • 19:56

Anzi, il peggio è già cominciato. Un conflitto che in avvio aveva tre protagonisti (Usa, Israele, Iran) ora conta 17 nazioni coinvolte. Ha contorni labili e tende ad espandersi in guerre laterali, dagli Houthi dello Yemen, alleati di Teheran, all’intervento di Riad. E in prospettiva avremo masse in fuga verso l’Europa, che governi nord-africani avranno la tentazione di usarle come arma di pressione: l’abbiamo già visto con Rabat

Dove dirige questa guerra in cui l’Italia ha messo un piede da un ingresso laterale, quasi per caso, per aiutare le monarchie del Golfo a parare i droni iraniani? Se consideriamo che dilapida la missilistica americana e affonda le economie, razionalità vorrebbe che la vedremo spegnersi lentamente nelle pieghe di una nuova tregua, fosse pure precaria come la precedente, tra rabbiosi ritorni di fiamma e minacce apocalittiche. Ma se fosse sempre la razionalità a determinare il corso dei conflitti,

Guido Rampoldi
Guido Rampoldi
Guido Rampoldi

Scrittore e giornalista. Dal 1987 al 2011 ha seguito tutti i più importanti eventi di politica estera, prima per "La Stampa" e poi per "La Repubblica". Inviato speciale, editorialista e war-correspondent, ha vinto alcuni tra i maggiori premi di giornalismo, tra i quali il Barzini e il Mad David. Laureato in Filosofia, ha pubblicato saggi sullo sterminio come pratica ‘politica’ dal dopoguerra ad oggi (L'innocenza del Male, Laterza 2004) e sull'uso politico degli idrocarburi nel mondo contemporaneo (I giacimenti del potere, Mondadori 2006). Un suo romanzo ambientato in Afghanistan (La mendicante azzurra, Feltrinelli 2008) ha vinto il Premio Bagutta opera prima. Il suo successivo romanzo (L'acrobata funesto, Feltrinelli 2012) è stato letto come una satira del giornalismo corrente.

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