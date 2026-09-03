La benzina costa cara? Quelle tasse che servono a far pagare gli inquinatori

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Ci sono sui giornali e in televisione infiniti dibattiti sul prezzo dei carburanti, e sul loro impatto su famiglie e imprese dopo i recenti rincari del petrolio, soprattutto per il diesel (cioè per i camion). Si ricordano giustamente le roboanti promesse governative della presidente del consiglio («azzereremo gradatamente le accise») e del ministro Salvini («difenderemo la vostra auto contro l’’Europa»). Il prezzo dei carburanti è determinato per più della metà da tasse (a volte anche due terzi)