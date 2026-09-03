dietro i prezzi dei carburanti

La benzina costa cara? Quelle tasse che servono a far pagare gli inquinatori

Marco Ponti
Marco Ponti
Marco Pontiresponsabile BRT Onlus
Segui Domani su Google
03 settembre 2026 • 19:35

Le tasse sui carburanti non dovrebbero essere arbitrarie: far pagare il giusto per compensare i danni ambientali

Ci sono sui giornali e in televisione infiniti dibattiti sul prezzo dei carburanti, e sul loro impatto su famiglie e imprese dopo i recenti rincari del petrolio, soprattutto per il diesel (cioè per i camion). Si ricordano giustamente le roboanti promesse governative della presidente del consiglio («azzereremo gradatamente le accise») e del ministro Salvini («difenderemo la vostra auto contro l’’Europa»). Il prezzo dei carburanti è determinato per più della metà da tasse (a volte anche due terzi)

Marco Ponti
Marco Ponti
Marco Pontiresponsabile BRT Onlus

Economista,  responsabile BRT Onlus

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE